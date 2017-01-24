Каталонское издание насчитало у «Реала» 8 лишних очков из-за ошибок судей

Известное каталонское издание Mundo Deportivo проанализировало все матчи первого круга Примеры и пришло к выводу, что из-за ошибок арбитров лидирующий «Реал» имеет на целых 8 очков больше, чем должен. Так, местные эксперты привели в пример поединок «Реал» - «Сельта» (2:1), где Альваро Мората, по мнению СМИ, забил гол из вне игры. То же самое и с голом Серхио Рамоса в матче с «Малагой» (2:1). Также претензии у аналитиков есть к матчу «Реал» - «Эспаньол» (2:0) и «Реал» - «Депортиво» (3:2).

В то же время «Барселона», напротив, недосчиталась четырех очков, по мнению журналистов газеты. В матче с «Сельтой» (3:4) был не назначен пенальти за фол на Неймаре, в игре с «Малагой» (0:0) судья отменил чистый гол Жерара Пике из-за зафиксированного офсайда, а в поединке с «Вильярреалом» (1:1) судья не назначил 2 пенальти за игру рукой в штрафной соперника каталонцев. Однако незасчитанный чистый гол в ворота «Барселоны» в матче против «Реала Сосьедад» (1:1) позволил каталонцам заработать одно дополнительное очко, что в итоге дает разницу в + 4 пункта.

«Таким образом, у „Барселоны“ должно быть 45 очков (41+4), а у „Реала“ 35 пунктов (43-8). Всего ничего», — гласит вывод статьи.