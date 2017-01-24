Каталонское издание насчитало у «Реала» 8 лишних очков из-за ошибок судей
Известное каталонское издание Mundo Deportivo проанализировало все матчи первого круга Примеры и пришло к выводу, что из-за ошибок арбитров лидирующий «Реал» имеет на целых 8 очков больше, чем должен. Так, местные эксперты привели в пример поединок «Реал» - «Сельта» (2:1), где Альваро Мората, по мнению СМИ, забил гол из вне игры. То же самое и с голом Серхио Рамоса в матче с «Малагой» (2:1). Также претензии у аналитиков есть к матчу «Реал» - «Эспаньол» (2:0) и «Реал» - «Депортиво» (3:2).
В то же время «Барселона», напротив, недосчиталась четырех очков, по мнению журналистов газеты. В матче с «Сельтой» (3:4) был не назначен пенальти за фол на Неймаре, в игре с «Малагой» (0:0) судья отменил чистый гол Жерара Пике из-за зафиксированного офсайда, а в поединке с «Вильярреалом» (1:1) судья не назначил 2 пенальти за игру рукой в штрафной соперника каталонцев. Однако незасчитанный чистый гол в ворота «Барселоны» в матче против «Реала Сосьедад» (1:1) позволил каталонцам заработать одно дополнительное очко, что в итоге дает разницу в + 4 пункта.
«Таким образом, у „Барселоны“ должно быть 45 очков (41+4), а у „Реала“ 35 пунктов (43-8). Всего ничего», — гласит вывод статьи.
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Это уже крылатое выражение, набившее оскомину
Это уже крылатое выражение, набившее оскомину
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Итого: 65 пенальти у одного Роналду в Ла Лиге (рекорд)
Итого: 76 пенальти у Реала в Ла Лиге (рекорд)
Итого 107 пенальти у Реала во всех турнирах (рекорд)
с 2009.
Реал единственный клуб в мире, который пробил больше 100 пенальти за это время.
А Роналду стал главным пенальтистом в истории Ла лиги.
Итого у Роналду с 2009 года в Ла Лиге не реализовано 9 пенальти (рекорд)
Тебя уже давно опустили с этой статистикой.
Историю не знаешь: Франко пришел к власти в 36 году, но до 54 Реал не выигрывал.
Выигрывали Атлетико, Барса, Валенсия, Атлетик... Как же так. вы утверждаете что Франко помогал Реалу, а они не выигрывали титулы... не состыковочка...
А доминировать во второй половине 50-х в Испании и Европе Реал начал из-за прихода в клуб топовых футболистов того времени - Ди Стефано, Копа, Пушкаш, Хенто...
Ахахаха, какой дерзкий школьник)
Реал со 2 места вышел и играет с Наполи
блин как же это по детски
2009/2010: 3 пенальти, 6 удалений
2010/2011: 5 пенальти, 8 удалений
2011/2012: 11 пенальти, 8 удалений
2012/2013: 5 пенальти, 4 удаления
2013/2014: 12 пенальти, 3 удаления
2014/2015: 7 пенальти, 8 удаления
2015/2016: 19 пенальти, 9 удалений
2016/2017: 3 пенальти, 5 удалений
Итого: 65 пенальти, 51 удаление
Кубок Испании:
2009/2010: 0 пенальти, 0 удалений
2010/2011: 1 пенальти, 1 удаление
2011/2012: 1 пенальти, 2 удаления
2012/2013: 0 пенальти, 1 удаление
2013/2014: 1 пенальти, 1 удаление
2014/2015: 4 пенальти, 3 удаления
2015/2016: 1 пенальти, 5 удалений
2016/2017: 1 пенальти, 2 удаления
Итого: 9 пенальти, 15 удалений
Лига Чемпионов:
2009/2010: 0 пенальти, 1 удаление
2010/2011: 3 пенальти, 2 удаления
2011/2012: 6 пенальти, 2 удаления
2012/2013: 1 пенальти, 0 удалений
2013/2014: 3 пенальти, 4 удаления
2014/2015: 1 пенальти, 3 удаления
2015/2016: 3 пенальти, 1 удаление
2016/2017: 2 пенальти, 1 удаление
Итого: 19 пенальти, 14 удалений
Итого: 65+9+19=93 пенальти. 51+15+14=80 удалений.
Абсолютный рекорд среди топ-5 лиг Европы. Золотое правило: Бабселона не сможет - судья поможет. Только вдумайтесь 93 пенальти и 80 удалений - при этом ищут непонятные заговоры против себя! На воре шапка горит...
В последнем класико Рамос забил гол с нарушением правил, Реал за 2 тайма ударил всего 3 раза в сторону ворот Барселоны, Неймар и Месси прощали выходами 1/1, а офсайд у Суареса мог увидеть только слепой очкарик.
Вот и сиди молча, чтобы я тебя не видел больше.
Вот они посмеются.
А теперь скажите болелы Барсы, это ваш клуб без судьи корманного ничего не смог или судьи ошибаются? И если ошибаются, то почему вы уверенны что Реал покупал судей, а не банальные ошибки и это еще ошибки в пользу Барсы не считали.
Он чистый?
А ведь без него счёт 1-1 был бы.