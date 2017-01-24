Китайские инвесторы заинтересованы в финансировании львовских «Карпат»
Сегодня, 16:11 | Источник: ФК "Карпаты" Львов | Редакция: Дмитрий Кристя
Агент Олег Смалийчук рассказал, что китайские инвесторы интересуются львовскими «Карпатами».
«„Карпаты“ пробиваются не только в Европу. Я знаю, что уже в Китае интересуются „Карпатами“ и вскоре могут обратиться с инвестиционными предложениями.
Любого инвестора может заинтересовать проект, когда воспитанники местного футбола переходят в европейские чемпионаты. Это все должно происходить постепенно и финансово оправданно. У „Карпат“ есть хорошие перспективы.
Возможно, через 2-3 года клубу не нужно будет продавать нескольких игроков. Может быть, они продадут одного, но за 10 миллионов».
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