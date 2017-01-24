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Зидан: «Послушать, что говорят о нас, - покажется, что „Реал“ идёт на последнем месте»

Матч: СельтаСельта-:-РеалРеал
Начало матча: Завтра, 23:15
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Зидан Зинедин
Сегодня, 18:28 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка Испании против «Сельты». В первом матче «сливочные» уступили со счетом 1:2:

«Физически команда находится в хорошей форме, и мы продолжим усердно работать до конца сезона, тут я не беспокоюсь.

Когда я слышу все то, что говорят о нас, то мне кажется, что „Реал“ идет на последнем месте, поэтому предстоящая игра станет для нас возможностью ответить критикам.

Знаем, что нам придется тяжело, ведь в первом матче мы проиграли. Знаем, что нужно забивать. Понадобится ли 90 минут или больше, чтобы пройти дальше, - не важно. В среду у нас будет шанс исправить результат первого матча».

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