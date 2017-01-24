Зидан: «Послушать, что говорят о нас, - покажется, что „Реал“ идёт на последнем месте»
Сегодня, 18:28 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка Испании против «Сельты». В первом матче «сливочные» уступили со счетом 1:2:
«Физически команда находится в хорошей форме, и мы продолжим усердно работать до конца сезона, тут я не беспокоюсь.
Когда я слышу все то, что говорят о нас, то мне кажется, что „Реал“ идет на последнем месте, поэтому предстоящая игра станет для нас возможностью ответить критикам.
Знаем, что нам придется тяжело, ведь в первом матче мы проиграли. Знаем, что нужно забивать. Понадобится ли 90 минут или больше, чтобы пройти дальше, - не важно. В среду у нас будет шанс исправить результат первого матча».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
Хотя она им особо и не понадобится.
Реал поплыл, плюс травмы.
Хотя она им особо и не понадобится.
Реал поплыл, плюс травмы.
)
Апсни убежден,что так и будет
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/956606.shtml
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/956606.shtml
Надеюсь и жду!
Хотя она им особо и не понадобится.
Реал поплыл, плюс травмы.