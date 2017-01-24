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Марокко побеждает и отправляет Кот-д'Ивуар домой

Матч: МароккоМарокко1 : 0Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события
Вчера, 23:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В матче группового этапа Кубка Африканских Наций сборная Марокко минимально обыграла Кот-д'Ивуар и вышла в плей-офф турнира со второго места в группе. 

Оем, стадион «Стад д'Оем»

Марокко – Кот-д'Ивуар – 1:0 (0:0)
Голы: Алиуи 64

Марокко: Мохамеди, Бенатиа, Да Кошта, Мендиль, Эль-Ахмади, Дирар, Буссуфа, Саисс, Фажр (Оббади 83), Эн-Несири, Бухаддуз (Алиуи 42 (Бутаиб 90)).
Главный тренер: Эрве Ренар.

Кот-д'Ивуар: Гбоуо, Дели, Канон, Байи, Кесси (Градель 84), Дукуре (Сери 52), Ди, Заха (Коджиа 75), Орье, Бони, Калу.
Главный тренер: Мишель Дуссье.

Предупреждения: Бенатиа 30, Байи 58, Заха 70, Эль-Ахмади 82, Мохамеди 87.

Судья: Нянт Алиум.

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