Марокко побеждает и отправляет Кот-д'Ивуар домой

В матче группового этапа Кубка Африканских Наций сборная Марокко минимально обыграла Кот-д'Ивуар и вышла в плей-офф турнира со второго места в группе.

Оем, стадион «Стад д'Оем»

Марокко – Кот-д'Ивуар – 1:0 (0:0)

Голы: Алиуи 64

Марокко: Мохамеди, Бенатиа, Да Кошта, Мендиль, Эль-Ахмади, Дирар, Буссуфа, Саисс, Фажр (Оббади 83), Эн-Несири, Бухаддуз (Алиуи 42 (Бутаиб 90)).

Главный тренер: Эрве Ренар.

Кот-д'Ивуар: Гбоуо, Дели, Канон, Байи, Кесси (Градель 84), Дукуре (Сери 52), Ди, Заха (Коджиа 75), Орье, Бони, Калу.

Главный тренер: Мишель Дуссье.

Предупреждения: Бенатиа 30, Байи 58, Заха 70, Эль-Ахмади 82, Мохамеди 87.

Судья: Нянт Алиум.