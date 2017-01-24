Марокко побеждает и отправляет Кот-д'Ивуар домой
Матч: Марокко1 : 0Кот-д'Ивуар
Вчера, 23:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В матче группового этапа Кубка Африканских Наций сборная Марокко минимально обыграла Кот-д'Ивуар и вышла в плей-офф турнира со второго места в группе.
Оем, стадион «Стад д'Оем»
Марокко – Кот-д'Ивуар – 1:0 (0:0)
Голы: Алиуи 64
Марокко: Мохамеди, Бенатиа, Да Кошта, Мендиль, Эль-Ахмади, Дирар, Буссуфа, Саисс, Фажр (Оббади 83), Эн-Несири, Бухаддуз (Алиуи 42 (Бутаиб 90)).
Главный тренер: Эрве Ренар.
Кот-д'Ивуар: Гбоуо, Дели, Канон, Байи, Кесси (Градель 84), Дукуре (Сери 52), Ди, Заха (Коджиа 75), Орье, Бони, Калу.
Главный тренер: Мишель Дуссье.
Предупреждения: Бенатиа 30, Байи 58, Заха 70, Эль-Ахмади 82, Мохамеди 87.
Судья: Нянт Алиум.
Другие материалы по теме:
Вчера
22:34 Видео Суд посчитал приемлемыми действия работников канала, сравнивших игроков «Реала» с гиенами 66
Александр Чистяков
УЕФА выпустил справочник Лиги чемпионов, в котором масса ценной информации. «Соккер.ру» подготовил гид для читателей: экстракт из самого-самого интересного для вас!
23 января 2017
23:56 Видео Тунис обыгрывает Зимбабве и выходит в плей-офф 7
Или войдите через