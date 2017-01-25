Селюк: «Яя Туре не поедет в Китай, где уровень игроков не дотягивает даже до ФНЛ»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк в очередной раз заявил, что его клиент не собирается переходить в чемпионат Китая:

«У Туре есть несколько вариантов продолжения карьеры. Но он не поедет в Китай. Яя уже сказал, что футбол любит больше, чем деньги. В Китай вообще в основном едут бразильцы, которые деньги ставят на первое место. Видно, они футбол отлюбили, вот и проигрывают крупно немцам. Туре выбирает большой футбол, а не играть в Китае, где в матчах на поле средний уровень игроков не дотягивает даже до уровня ФНЛ».