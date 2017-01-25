Кавани догнал Паулету в списке бомбардиров ПСЖ
Сегодня, 08:26 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани догнал легендарного форварда парижан Педру Паулету по числу голов. Уругваец после матча Кубка Лиги с «Бордо» (4:1), в котором оформил дубль, забил 109 голов в составе ПСЖ и делит второе место с португальцем в списке бомбардиров клуба. Лидирует же в нем Златан Ибрагимович, который забил 156 мячей.
Другие материалы по теме:
Вчера
22:06 Слухи Джексон Мартинес стал жертвой лимита на легионеров в Китае, игрок может вернуться в Европу 21
Александр Чистяков
Каталонское издание насчитало 8 лишних очков у «Реала», а «Соккер.ру» насчитал 30 лет у Луиса Суареса. Поздравляем уругвайского юбиляра, прокручивая ленту его жизни!
14:42 Слухи У Моуриньо нарастает недовольство Марсьялем 33
Или войдите через