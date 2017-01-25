Кавани догнал Паулету в списке бомбардиров ПСЖ

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани догнал легендарного форварда парижан Педру Паулету по числу голов. Уругваец после матча Кубка Лиги с «Бордо» (4:1), в котором оформил дубль, забил 109 голов в составе ПСЖ и делит второе место с португальцем в списке бомбардиров клуба. Лидирует же в нем Златан Ибрагимович, который забил 156 мячей.