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Кавани догнал Паулету в списке бомбардиров ПСЖ

Соккер.Ру // Франция. Кубок Лиги 2016/2017, Заграница: игроки, ПСЖ, Кавани Эдинсон, Паулета Педру
Сегодня, 08:26 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани догнал легендарного форварда парижан Педру Паулету по числу голов. Уругваец после матча Кубка Лиги с «Бордо» (4:1), в котором оформил дубль, забил 109 голов в составе ПСЖ и делит второе место с португальцем в списке бомбардиров клуба. Лидирует же в нем Златан Ибрагимович, который забил 156 мячей.

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