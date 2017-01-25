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Агент Олунги: «Клуб из Китая предложил более выгодные условия, чем ЦСКА»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Гуйчжоу Жэньхэ, Юргорден, Олунга Майкл
Сегодня, 11:00 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Агент форварда «Юргордена» Майкла Олунги Исраэль Ронин Кармо прокомментировал переход своего клиента в «Гуйчжоу Жэньхэ», несмотря на интерес со стороны ЦСКА.

«Клуб из Китая предложил более привлекательные условия для игрока, чем команда из России. Надо понимать, что руководство „Юргордена“ надеялось получить как можно больше в ходе реализации данной сделки, поэтому Китай оказался наиболее приоритетным предложением.

Не могу комментировать финансовые условия, которые были предложены армейцами, но китайцы сделали предложение, от которого невозможно было отказаться».

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