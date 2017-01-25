Джо Коул: «Азар будет лучшим игроком в истории „Челси“»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Джо Коул считает, что хавбеку «синих» Эдену Азару по силам стать лучшим игроком, когда-либо надевавшим футболку клуба:

«Думаю, Азар будет лучшим игроком в истории „Челси“.

Он точно самый талантливый и самый разносторонний футболист из тех, с кем мне приходилось играть (оба играли за „Лилль“ в сезоне 2011/12). Азар уже стал героем для болельщиков „Челси“. Надеюсь, он останется в лондонском клубе до конца карьеры».