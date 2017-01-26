Ибрагим Цаллагов: «Думаю назвать сына Златаном»
Сегодня, 00:28 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Новобранец «Зенита» Ибрагим Цаллагов не исключает, что назовет сына Златаном, что вкупе с отчеством Ибрагимович будет напоминать окружающим о шведском футболисте:
«Давно ли повелось называть меня в шутку Ибрагимовичем? Еще в „Крыльях“. Сначала меня называли просто Ибра, а потом началось: „Назови сына Златаном“. Я, кстати, думаю так назвать, если сын будет. На самом деле, это скорее шутка».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
Типо в честь золотых медалей в сезоне 2016-2017 сына можно Златаном назвать.
Если уж в честь Зенита, то Газпром Ибрагим-Оглы - это будет реальнее.
«В ЦДК (Центральный Дом кино) на фильме о Златане было два человека, а сейчас на фильме про художника Босха – полный зал. Мы – не футбольная, мы – культурная страна!», – написал Журавель на своей странице в Twitter.
В не футбольной стране не поймут!!!)))