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Ибрагим Цаллагов: «Думаю назвать сына Златаном»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Цаллагов Ибрагим
Сегодня, 00:28 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Новобранец «Зенита» Ибрагим Цаллагов не исключает, что назовет сына Златаном, что вкупе с отчеством Ибрагимович будет напоминать окружающим о шведском футболисте:

«Давно ли повелось называть меня в шутку Ибрагимовичем? Еще в „Крыльях“. Сначала меня называли просто Ибра, а потом началось: „Назови сына Златаном“. Я, кстати, думаю так назвать, если сын будет. На самом деле, это скорее шутка».

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