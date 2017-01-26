Ибрагим Цаллагов: «Думаю назвать сына Златаном»

Новобранец «Зенита» Ибрагим Цаллагов не исключает, что назовет сына Златаном, что вкупе с отчеством Ибрагимович будет напоминать окружающим о шведском футболисте:

«Давно ли повелось называть меня в шутку Ибрагимовичем? Еще в „Крыльях“. Сначала меня называли просто Ибра, а потом началось: „Назови сына Златаном“. Я, кстати, думаю так назвать, если сын будет. На самом деле, это скорее шутка».