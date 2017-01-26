Диего Лопес возглавит «Палермо»
Сегодня, 13:41 | Источник: corrieredellosport.it | Редакция: Сергей Иванов
«Палермо» определился с именем нового главного тренера. Клуб согласовал двухлетний контракт с экс-наставником «Болоньи» и «Кальяри» Диего Лопесом. Уругваец на этом посту сменит Эудженио Корини.
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