Рейтинг@Mail.ru

Диего Лопес возглавит «Палермо»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: тренеры, Палермо, Лопес Диего
Сегодня, 13:41 | Источник: corrieredellosport.it | Редакция: Сергей Иванов

«Палермо» определился с именем нового главного тренера. Клуб согласовал двухлетний контракт с экс-наставником «Болоньи» и «Кальяри» Диего Лопесом. Уругваец на этом посту сменит Эудженио Корини.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
14:42 Слухи Гвардиола хочет продлить контракт с «Манчестер Сити» 38
08:50 Соуза: «„Ювентус“? Стараюсь принимать лучшие решения для моей карьеры» 1
07:52 Бериссо: «У „Сельты“ есть четкий план на игру с „Реалом“» 17
07:14 Эмери: «ПСЖ показал большой прогресс в матче с „Бордо“» 3
06:14 Соуза: «Игроки „Фиорентины“ сделали все, что могли» 2
24 января 2017
Александр Чистяков
Тренеры, которые найдут работу в 2017 году
Тренерская доля сурова, но каждое разочарование должно сменяться удачей, если человек того заслуживает. «Соккер.ру» называет наставников, которые скоро напомнят о себе.
Комментариев: 15
15:27 «Палермо» остался без главного тренера 14
13:41 Официально Главный тренер сборной Алжира ушел в отставку со своего поста 6
04:38 Венгера могут дисквалифицировать на три игры за поведение в матче с «Бернли» 16
01:57 Кононов: «Сборная Беларуси? Я сейчас веду переговоры с одним из клубов» 1
все материалы по этой теме
Турниры