Рейтинг@Mail.ru

«Зенит» снизит требования по Ломбертсу после покупки Ивановича

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Ростов, Нобоа Кристиан, Ломбертс Николас, Иванович Бранислав
Сегодня, 13:58 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Источник в «Зените» подтвердил, что клуб ведет переговоры по трансферу защитника «Челси» Бранислава Ивановича, а также интересуется полузащитником «Ростова» Кристианом Нобоа.

«В среду у Луческу состоялась встреча с руководством клуба, посвященная дальнейшему формированию команды. В ходе собрания было решено, что клуб смягчит требования к заинтересованным сторонам по поводу трансфера Ломбертса в случае прихода в команду Ивановича. Последняя встреча между „Зенитом“ и „Челси“ должна состояться в четверг вечером, после этого переход Ивановича в „Зенит“ будет оформлен официально.

Также в ходе беседы Луческу с руководством клуба была затронута тема возможного перехода в „Зенит“ Нобоа. Обсуждался вариант, при котором Павел Могилевец отправится в „Ростов“ с доплатой, а Нобоа проследует в обратном направлении».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:16
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 15:00
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 15:00
ответ пользователю TomHardy (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 14:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:56
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 14:52
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 14:49
ответ пользователю DRAKON 16RU (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 14:45
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 14:40
ответ пользователю Сергеевич вернулся 1 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 14:38, редактировал Сегодня 14:39
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 14:35
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 14:24
ответ пользователю ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 14:23
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 14:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:21
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 14:19
ответ пользователю Spartak_Rulit (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 14:18
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 14:13
, чтобы видеть комментарии
  11
Сегодня 14:12
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:07
ответ пользователю Spartak_Rulit (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:07
Показать
Немного троллинга
  7
Сегодня 14:05
, чтобы видеть комментарии
  11
Сегодня 14:00
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:59 Пуцко пройдёт просмотр в «Уфе» 4
12:44 Слухи Фото Иванович может перейти в «Зенит» 92
Вчера
16:19 «Динамо» ведёт переговоры по Дьякову 15
15:45 Яковлев остался в «Анжи» с понижением зарплаты 58
15:40 В «Уфе» подтвердили интерес к Беленову 13
12:47 Агент: «Договорённость с клубом РФПЛ у Беленова есть» 18
12:38 Кудряшов: «Риера сам предложил помочь „Томи“» 38
11:00 Агент Олунги: «Клуб из Китая предложил более выгодные условия, чем ЦСКА» 192
09:42 Слухи «Халл Сити» интересуется М'Вила 45
04:57 Слухи «Спартак» интересуется ганским форвардом Двамена из клуба второго дивизиона Австрии 33
все материалы по этой теме
Турниры