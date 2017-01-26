«Зенит» снизит требования по Ломбертсу после покупки Ивановича

Источник в «Зените» подтвердил, что клуб ведет переговоры по трансферу защитника «Челси» Бранислава Ивановича, а также интересуется полузащитником «Ростова» Кристианом Нобоа.

«В среду у Луческу состоялась встреча с руководством клуба, посвященная дальнейшему формированию команды. В ходе собрания было решено, что клуб смягчит требования к заинтересованным сторонам по поводу трансфера Ломбертса в случае прихода в команду Ивановича. Последняя встреча между „Зенитом“ и „Челси“ должна состояться в четверг вечером, после этого переход Ивановича в „Зенит“ будет оформлен официально.

Также в ходе беседы Луческу с руководством клуба была затронута тема возможного перехода в „Зенит“ Нобоа. Обсуждался вариант, при котором Павел Могилевец отправится в „Ростов“ с доплатой, а Нобоа проследует в обратном направлении».