«Зенит» снизит требования по Ломбертсу после покупки Ивановича
Источник в «Зените» подтвердил, что клуб ведет переговоры по трансферу защитника «Челси» Бранислава Ивановича, а также интересуется полузащитником «Ростова» Кристианом Нобоа.
«В среду у Луческу состоялась встреча с руководством клуба, посвященная дальнейшему формированию команды. В ходе собрания было решено, что клуб смягчит требования к заинтересованным сторонам по поводу трансфера Ломбертса в случае прихода в команду Ивановича. Последняя встреча между „Зенитом“ и „Челси“ должна состояться в четверг вечером, после этого переход Ивановича в „Зенит“ будет оформлен официально.
Также в ходе беседы Луческу с руководством клуба была затронута тема возможного перехода в „Зенит“ Нобоа. Обсуждался вариант, при котором Павел Могилевец отправится в „Ростов“ с доплатой, а Нобоа проследует в обратном направлении».
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БУГАГАГАГГАГАГАГА
АХХАХАХАХАХАХХА
АХАХАХАХАХАХАХ
АХАХАХХАХАХАХАХ
тебе самому не смешно клоун??
к вам с фнл не хотят идти
А щас КРИЧАТ,что 32 ЭТО НОРМАЛЬНО!!!!!
АХАХАХАХХАХА))))
ВАЛЯНКИ!!!!!!
ТОЛЬКО И МОГУТ язычком чисать!((((
БЕРУТ ТОПОВОГО НАПА ( НЕ ТАКОГО КАК ЛУИС АДРИЯНА, А ТОПОВОГО !!!!)
ДА И ИВАНОВИЧ ПОЛУЧШЕ ХАЧЕЙ ДЖИКИИ И САМЕДОВА БУДЕТ !
БУГАГАГАГАГААГА
а забыл еще сашку панова!!!