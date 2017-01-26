«Челси» может заплатить 56 млн фунтов за Видаля

«Челси» не оставляет идеи подписать полузащитника «Баварии» Артуро Видаля. Лондонцы готовы предложить за чилийца 56 млн фунтов стерлингов. «Челси» готов сделать Видаля главной трансферной целью, поскольку рассчитывает получить полузащитника высокого класса и достаточно универсального.