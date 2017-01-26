«Челси» может заплатить 56 млн фунтов за Видаля
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Бавария, Видаль Артуро
Сегодня, 14:43 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Сергей Иванов
«Челси» не оставляет идеи подписать полузащитника «Баварии» Артуро Видаля. Лондонцы готовы предложить за чилийца 56 млн фунтов стерлингов. «Челси» готов сделать Видаля главной трансферной целью, поскольку рассчитывает получить полузащитника высокого класса и достаточно универсального.
Другие материалы по теме:
12:32 Слухи «Реал» готов продать Морату за 60 млн евро 32
11:43 Слухи «Ювентусу» интересен швед из «Палермо» 1
10:43 Слухи «Мидлсбро» хочет подписать Хесе 0
09:32 Слухи «Севилья» хочет купить Энцо Переса 1
09:28 Слухи «Ювентус» не будет выкупать Бенатиа у «Баварии» 4
Вчера
20:59 Слухи «Дженоа» арендует у «Палермо» Хильемарка 1
20:00 Слухи В ближайшие часы Эвра пройдёт медосмотр в «Марселе» 3
17:29 Слухи «Уотфорд» и «Милан» согласовали аренду Ньянга 5
17:21 Слухи Раноккии не будет в «Зените» 175
Или войдите через
Смотрим на цену и видим почти 50 лямов, а значит не утка.
Хотя зачем нам 3й основной опорник?