Гаджиев встретился с Это'О
Сегодня, 17:19 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Камерунский футболист Самуэль Это'О встретился с главным тренером «Амкара» Гаджи Гаджиевым на сборе команды в Анталии.
«Гаджи Муслимович работал с ним, они общаются, поэтому Самуэль приехал навестить тренера», — заявил спортивный директор «Амкара» Владимир Засульский.
Гаджиев работал с Это'О в «Анжи» во второй половине 2011 года.
Другие материалы по теме:
Вчера
13:42 Официально «Урал» отправил Шоха в отставку с поста спортивного директора 9
24 января 2017
15:17 Официально Крупин покинул должность генерального директора «Ростова» 15
12:44 Видео Глушаков взял интервью у пресс-атташе «Спартака» 30
Или войдите через