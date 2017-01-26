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Гаджиев встретился с Это'О

Соккер.Ру // Россия: события, Амкар, Гаджиев Гаджи , Это'О Самуэль
Сегодня, 17:19 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Камерунский футболист Самуэль Это'О встретился с главным тренером «Амкара» Гаджи Гаджиевым на сборе команды в Анталии. 

«Гаджи Муслимович работал с ним, они общаются, поэтому Самуэль приехал навестить тренера», — заявил спортивный директор «Амкара» Владимир Засульский.

Гаджиев работал с Это'О в «Анжи» во второй половине 2011 года.

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