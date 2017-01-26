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Тер Штеген не сыграет с «Реалом Сосьедад»

Матч: БарселонаБарселона-:-Реал СосьедадРеал Сосьедад
Начало матча: Сегодня, 23:15
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: игроки, Тер Штеген Марк-Андре
Сегодня, 18:03 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не попал в заявку каталонцев на сегодняшний ответный матч 1/4 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад». О причинах его отсутствия не сообщается. Таким образом, ворота каталонцев будет защищать Яспер Силлессен либо Жорди Масип. Кроме того, из-за травм не сыграют Андрес Иньеста, Рафинья и Серхио Бускетс.

Первый матч в Сан-Себастьяне завершился минимальной победой «блаугранас» (1:0).

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