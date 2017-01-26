Тер Штеген не сыграет с «Реалом Сосьедад»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не попал в заявку каталонцев на сегодняшний ответный матч 1/4 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад». О причинах его отсутствия не сообщается. Таким образом, ворота каталонцев будет защищать Яспер Силлессен либо Жорди Масип. Кроме того, из-за травм не сыграют Андрес Иньеста, Рафинья и Серхио Бускетс.

Первый матч в Сан-Себастьяне завершился минимальной победой «блаугранас» (1:0).