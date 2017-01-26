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Левандовски: «Мюллеру не хватает немного удачи»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Левандовски Роберт, Мюллер Томас
Вчера, 23:12 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вступился за своего одноклубника Томаса Мюллера, который на данный момент переживает не самый удачный период в карьере. В 14 матчах этого сезона Бундеслиги Мюллер забил лишь 1 гол.

«Голевой инстинкт не теряется. У Мюллера сейчас такой период, в котором ему не хватает немного удачи, но он вернется в самое ближайшее время. Все ждут, что Томас будет забивать по 20 голов за сезон, но мы должны быть довольны тем, что он уже сделал. Не стоит оценивать игру Мюллера исключительно по забитым мячам».

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