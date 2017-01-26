Моуриньо: «Накажут ли Венгера? Не знаю, я никогда не толкал арбитров»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что он не может предсказать, какое наказание грозит наставнику «Арсенала» Арсену Венгеру за его действия в матче с «Бернли».

«Я никогда не толкал арбитров, поэтому понятия не имею, что грозит Венгеру».

Напомним, в концовке матча с «Бернли» французский специалист оскорбил резервного арбитра, после того как в ворота «Арсенала» назначили пенальти, и был удален на трибуну. Затем он оттолкнул судью, который хотел выдворить Венгера из технической зоны.