Тарасов вернулся в общую группу «Локомотива»
Сегодня, 00:05 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вернулся в общую группу команды.
«Примечательным и весьма радостным событием стало участие в тренировке полузащитника Дмитрия Тарасова. Спустя четыре месяца и 10 дней после проведения операции на колене футболист работает в общей группе. В паузе между первым и вторым сборами Тарасов прошел обследование в римской клинике. Лечащий хирург высоко оценил работу физиотерапевтов и врачей „Локомотива“. Колено в рабочем состоянии, сам Дмитрий постепенно набирает форму, поэтому возможно его участие в одном из контрольных матчей уже в ходе текущего сбора», — сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, что в сентябре у Тарасова был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.
Другие материалы по теме:
Вчера
Станислав Горин
Луческу на сборах упивается кадровым разнообразием в атаке, и «Соккер.ру» непросто найти лучшую схему «Зенита» в нападении – помогите выбрать.
Станислав Горин
Есть футболисты, которыми Каррера недоволен. И есть игроки, способные подставить команду. «Соккер.ру» предлагает назвать самые слабые кадровые звенья «красно-белых».
25 января 2017
19:17 Фото Беленов отправился на сбор в составе «Уфы» 14
24 января 2017
Или войдите через