Тарасов вернулся в общую группу «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вернулся в общую группу команды.

«Примечательным и весьма радостным событием стало участие в тренировке полузащитника Дмитрия Тарасова. Спустя четыре месяца и 10 дней после проведения операции на колене футболист работает в общей группе. В паузе между первым и вторым сборами Тарасов прошел обследование в римской клинике. Лечащий хирург высоко оценил работу физиотерапевтов и врачей „Локомотива“. Колено в рабочем состоянии, сам Дмитрий постепенно набирает форму, поэтому возможно его участие в одном из контрольных матчей уже в ходе текущего сбора», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что в сентябре у Тарасова был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.