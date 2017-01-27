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Тарасов вернулся в общую группу «Локомотива»

Соккер.Ру // Россия: игроки, Локомотив М, Тарасов Дмитрий
Сегодня, 00:05 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вернулся в общую группу команды. 

«Примечательным и весьма радостным событием стало участие в тренировке полузащитника Дмитрия Тарасова. Спустя четыре месяца и 10 дней после проведения операции на колене футболист работает в общей группе. В паузе между первым и вторым сборами Тарасов прошел обследование в римской клинике. Лечащий хирург высоко оценил работу физиотерапевтов и врачей „Локомотива“. Колено в рабочем состоянии, сам Дмитрий постепенно набирает форму, поэтому возможно его участие в одном из контрольных матчей уже в ходе текущего сбора», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что в сентябре у Тарасова был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.

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