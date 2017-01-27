«Кристал Пэлас», «Легия» и АЕК интересуются хавбеком «Анжи» Обертаном
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Анжи, Кристал Пэлас, Легия, АЕК, Бурсаспор, Обертан Габриэль
Сегодня, 03:27 | Источник: Francefootball.fr | Редакция: Павел Молочный
Французский хавбек «Анжи» Габриэль Обертан в ближайшее время может покинуть махачкалинскую команду. К 27-летнему игроку проявляют интерес «Кристал Пэлас», «Легия», греческий АЕК, а также «Бурсаспор». Отмечается, что, в связи со сменой курса в «Анжи», Обертан может перейти в другой клуб на правах свободного агента.
Напомним, в среду полузащитник Амаду Мутари перешел из «Анжи» в венгерский «Ференцварош».
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