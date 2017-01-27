Промес: «Поражаюсь, когда мне кто-то говорит, что русские – расисты»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос, сталкивался ли он когда-нибудь в России с проявлениями расизма:

«Лично я — ни разу. Через Instagram — были моменты, но не лично. Конечно, не могу заглянуть людям в голову. Но словесно никакой дискриминации никогда не чувствовал, и очень этому рад. Меня в России всегда окружали замечательные люди, и я поражаюсь, когда мне кто-то говорит, что русские — плохие, русские — расисты. Расисты есть везде — и в Амстердаме, и в Германии. Уважаю Россию за то, что никогда таких вещей со мной не происходило. В конце концов, мы, люди, все одинаковые. И все однажды умрем. Даже те, кто считает себя лучше меня, потому что у них другой цвет кожи».

Голландский хавбек также рассказал, почему сделал себе татуировку на русском языке.