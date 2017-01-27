Черчесов: «Адаптация Джикии и Самедова в „Спартаке“ проходит быстрыми темпами»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, посетивший тренировку «Спартака» в Абу-Даби, поделился мнением о том, как адаптируются в московском клубе новички команды Георгий Джикия и Александр Самедов, также являющиеся игроками национальной команды:

«В „Спартак“ перешли два футболиста - Самедов и Джикия, которые были задействованы у меня в сборной. Я их увидел, посмотрел, пообщались пару минут. Думаю, их адаптация проходит быстрыми темпами».