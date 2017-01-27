Черчесов: «Адаптация Джикии и Самедова в „Спартаке“ проходит быстрыми темпами»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Россия, Черчесов Станислав , Джикия Георгий, Самедов Александр
Сегодня, 11:04 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, посетивший тренировку «Спартака» в Абу-Даби, поделился мнением о том, как адаптируются в московском клубе новички команды Георгий Джикия и Александр Самедов, также являющиеся игроками национальной команды:
«В „Спартак“ перешли два футболиста - Самедов и Джикия, которые были задействованы у меня в сборной. Я их увидел, посмотрел, пообщались пару минут. Думаю, их адаптация проходит быстрыми темпами».
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