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Шнякин: «Кержаков и Новосельцев не полетели с „Зенитом“ из-за травм»

Соккер.Ру // Россия: травмы игроков, Зенит, Кержаков Александр, Новосельцев Иван
Сегодня, 21:02 | Источник: Твиттер Дмитрия Шнякина | Редакция: Дмитрий Кристя

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин сообщил, что «Зенит» не взял на свой второй сбор нападающего Александра Кержакова и защитника Ивана Новосельцева, поскольку эти футболисты травмированы.

«Причины отсутствия Новосельцева и Кержакова на сборе банальны: у первого спина, у второго – колено. К сожалению, травмы. Здоровья парням.

Оп, извиняюсь, перепутал: у Новосельцева – нога, у Кержа – спина. Отдыхают. Со слов пресс-атташе», — пишет Шнякин в своем «твиттере».

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