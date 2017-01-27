Шнякин: «Кержаков и Новосельцев не полетели с „Зенитом“ из-за травм»

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин сообщил, что «Зенит» не взял на свой второй сбор нападающего Александра Кержакова и защитника Ивана Новосельцева, поскольку эти футболисты травмированы.

«Причины отсутствия Новосельцева и Кержакова на сборе банальны: у первого спина, у второго – колено. К сожалению, травмы. Здоровья парням.

Оп, извиняюсь, перепутал: у Новосельцева – нога, у Кержа – спина. Отдыхают. Со слов пресс-атташе», — пишет Шнякин в своем «твиттере».