Глушаков на свой день рождения попросил в подарок чемпионство «Спартака»
Сегодня, 22:24 | Источник: Инстаграм Дениса Глушакова | Редакция: Дмитрий Кристя
Капитан «Спартака» Денис Глушаков, отмечающий сегодня свое 30-летие, обратился к команде с речью.
«Я счастливый человек, что играю в „Спартаке“. Я счастлив, что играю с такими партнёрами, как у нас в команде — все ребята, тренерский и административный штаб. И хочу подарок. То дело, которое мы не закончили, хочу, чтобы оно в мае закончилось, и мы все вместе хорошо отметили. Так что давайте хорошо работать и сделаем подарок мне и нашим фанатам».
Другие материалы по теме:
Вчера
Станислав Горин
Луческу на сборах упивается кадровым разнообразием в атаке, и «Соккер.ру» непросто найти лучшую схему «Зенита» в нападении – помогите выбрать.
Станислав Горин
Есть футболисты, которыми Каррера недоволен. И есть игроки, способные подставить команду. «Соккер.ру» предлагает назвать самые слабые кадровые звенья «красно-белых».
25 января 2017
19:17 Фото Беленов отправился на сбор в составе «Уфы» 14
Или войдите через
Вот такой вот Глушаков, то ненавижу, то счастлив!
Вот такой вот Глушаков, то ненавижу, то счастлив!
----------------------------------------------------------
пятое место!!!
Ведь попросив у партнёров,может и облом получиться.)
Вот такой вот Глушаков, то ненавижу, то счастлив!