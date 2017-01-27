Глушаков на свой день рождения попросил в подарок чемпионство «Спартака»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков, отмечающий сегодня свое 30-летие, обратился к команде с речью.

«Я счастливый человек, что играю в „Спартаке“. Я счастлив, что играю с такими партнёрами, как у нас в команде — все ребята, тренерский и административный штаб. И хочу подарок. То дело, которое мы не закончили, хочу, чтобы оно в мае закончилось, и мы все вместе хорошо отметили. Так что давайте хорошо работать и сделаем подарок мне и нашим фанатам».