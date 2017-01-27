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Глушаков на свой день рождения попросил в подарок чемпионство «Спартака»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Глушаков Денис
Сегодня, 22:24 | Источник: Инстаграм Дениса Глушакова | Редакция: Дмитрий Кристя

Капитан «Спартака» Денис Глушаков, отмечающий сегодня свое 30-летие, обратился к команде с речью.

«Я счастливый человек, что играю в „Спартаке“. Я счастлив, что играю с такими партнёрами, как у нас в команде — все ребята, тренерский и административный штаб. И хочу подарок. То дело, которое мы не закончили, хочу, чтобы оно в мае закончилось, и мы все вместе хорошо отметили. Так что давайте хорошо работать и сделаем подарок мне и нашим фанатам».

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