Фалькао: «Я отклонил три предложения из Китая»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао рассказал, почему отклонил несколько выгодных предложений о переходе в китайскую Суперлигу:

«Не так-то просто отказаться от такого рода предложений. Я отклонил уже три таких. Я думаю, для клуба, который отказался от таких денег, это тоже непросто.

Я чувствую что-то, что заставляет меня быть здесь, что-то важное для моей карьеры и команды. Я хочу побеждать с „Монако“. Хочу показать себя на сто процентов».