Фалькао: «Я отклонил три предложения из Китая»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Монако, Тяньцзинь Ц, Фалькао Радамель
Сегодня, 02:30 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао рассказал, почему отклонил несколько выгодных предложений о переходе в китайскую Суперлигу:
«Не так-то просто отказаться от такого рода предложений. Я отклонил уже три таких. Я думаю, для клуба, который отказался от таких денег, это тоже непросто.
Я чувствую что-то, что заставляет меня быть здесь, что-то важное для моей карьеры и команды. Я хочу побеждать с „Монако“. Хочу показать себя на сто процентов».
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