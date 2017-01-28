Видаль и Алькантара не сыграют с «Вердером»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Анчелотти Карло , Алькантара Тиаго, Видаль Артуро
Сегодня, 08:40 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитники «Баварии» Тиаго Алькантара и Артуро Видаль не помогут своей команде в матче 18-го тура Бундеслиги против «Вердера», однако уже со следующей недели смогут принимать участие в играх.
Напомним, что игроки продолжают восстанавливаться после перенесенных травм.
«Видаль не сыграет, как и Тиаго. Но уже на следующей недели оба будут тренироваться и смогут сыграть в матче с „Шальке“», - заявил главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти.
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