Видаль и Алькантара не сыграют с «Вердером»

Полузащитники «Баварии» Тиаго Алькантара и Артуро Видаль не помогут своей команде в матче 18-го тура Бундеслиги против «Вердера», однако уже со следующей недели смогут принимать участие в играх.

Напомним, что игроки продолжают восстанавливаться после перенесенных травм.

«Видаль не сыграет, как и Тиаго. Но уже на следующей недели оба будут тренироваться и смогут сыграть в матче с „Шальке“», - заявил главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти.