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Грант: «Конте просто пришёл в „Челси“ в нужный момент»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Грант Авраам , Конте Антонио , Моуриньо Жозе
Сегодня, 09:25 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший наставник «Челси» Авраам Грант, ныне возглавляющий сборную Ганы, считает, что успехи лондонского клуба под руководством нового главного тренера «синих» Антонио Конте не являются целиком и полностью заслугой итальянского специалиста:

«Конте пришел в „Челси“ в нужный момент. Игроки были готовы к переменам и хотели их.

Со всем уважением к Моуриньо, мне не нравилось, что в СМИ писали о том, что он гений и король мира - он им не был, но он и не такой бесполезный, как об этом пишут сейчас. Он хороший тренер с большим количеством проблем, как и любой другой».

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