Грант: «Конте просто пришёл в „Челси“ в нужный момент»

Бывший наставник «Челси» Авраам Грант, ныне возглавляющий сборную Ганы, считает, что успехи лондонского клуба под руководством нового главного тренера «синих» Антонио Конте не являются целиком и полностью заслугой итальянского специалиста:

«Конте пришел в „Челси“ в нужный момент. Игроки были готовы к переменам и хотели их.

Со всем уважением к Моуриньо, мне не нравилось, что в СМИ писали о том, что он гений и король мира - он им не был, но он и не такой бесполезный, как об этом пишут сейчас. Он хороший тренер с большим количеством проблем, как и любой другой».