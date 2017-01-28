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Мерсон: «Если бы Моуриньо повёл себя, как Венгер, то его лишили бы тренерской лицензии»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Арсенал, Венгер Арсен , Моуриньо Жозе
Сегодня, 12:31 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Футбольный эксперт Пол Мерсон прокомментировал четырехматчевую дисквалификацию главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, которую тот получил за свое поведение во время матча 22-го тура АПЛ с «Бернли», когда он толкнул резервного арбитра:

«Арсен Венгер поступил правильно, согласившись с дисквалификацией. Но в последнее время он часто демонстрирует свое разочарование.

Если бы Жозе Моуриньо сделал то, что сделал Венгер, то его, вероятно, лишили бы тренерской лицензии.

У Венгера бывали стычки ранее, но такого я не помню. Видимо, это фрустрация».

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