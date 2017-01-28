Мерсон: «Если бы Моуриньо повёл себя, как Венгер, то его лишили бы тренерской лицензии»

Футбольный эксперт Пол Мерсон прокомментировал четырехматчевую дисквалификацию главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, которую тот получил за свое поведение во время матча 22-го тура АПЛ с «Бернли», когда он толкнул резервного арбитра:

«Арсен Венгер поступил правильно, согласившись с дисквалификацией. Но в последнее время он часто демонстрирует свое разочарование.

Если бы Жозе Моуриньо сделал то, что сделал Венгер, то его, вероятно, лишили бы тренерской лицензии.

У Венгера бывали стычки ранее, но такого я не помню. Видимо, это фрустрация».