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«Вердер» - «Бавария»: стартовые составы

Матч: ВердерВердер-:-БаварияБавария
Начало матча: Сегодня, 17:30
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:36 | Источник: Твиттер ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура Бундеслиги между «Вердером» и «Баварией»

«Вердер»: Видвальд, Гарсия, Бауэр, Делэни, Крузе, Велькович, Писарро, Юнузович, Мойсандер, Сане, Гнабри.

«Бавария»: Нойер, Алаба, Хуммельс, Мартинес, Лам, Алонсо, Киммих, Роббен, Рибери, Мюллер, Левандовски.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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