«Вердер» - «Бавария»: стартовые составы
Сегодня, 16:36 | Источник: Твиттер ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура Бундеслиги между «Вердером» и «Баварией».
«Вердер»: Видвальд, Гарсия, Бауэр, Делэни, Крузе, Велькович, Писарро, Юнузович, Мойсандер, Сане, Гнабри.
«Бавария»: Нойер, Алаба, Хуммельс, Мартинес, Лам, Алонсо, Киммих, Роббен, Рибери, Мюллер, Левандовски.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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