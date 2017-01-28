«Тоттенхэм» - «Уикомб Уондерерс»: стартовые составы
Начало матча: Сегодня, 18:00
Сегодня, 17:09 | Источник: Твиттер ФК "Тоттенхэм" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 4-го раунда Кубка Англии между «Тоттенхэмом» и «Уикомб Уондерерс».
«Тоттенхэм»: Ворм, Триппьер, Картер-Викерс, Виммер, Дэвис, Дайер, Уинкс, Сиссоко, Онома, Нкуду, Сон.
«Уикомб Уондерерс»: Блэкман, Джомбати, Якобсон, Стюарт, Пьер, О'Ньен, Гейп, Вуд, Хейес, Акинфенва, Кашкет.
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