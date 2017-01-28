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Оланаре перешёл в ЦСКА

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, ЦСКА, Гуанчжоу Фули, Оланаре Аарон Самуэль
Сегодня, 20:17 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Сергей Иванов

Нигерийский нападающий Аарон Оланаре стал игроком ЦСКА. Армейцы объявили о подписании контракта с 22-летним форвардом на 4,5 года. Он уже прибыл в Испанию, где команда проходит сборы. Ранее Оланаре играл за ЦСКА на правах аренды, после чего возвращался в «Гуанчжоу Фули».

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