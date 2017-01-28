Оланаре перешёл в ЦСКА

Нигерийский нападающий Аарон Оланаре стал игроком ЦСКА. Армейцы объявили о подписании контракта с 22-летним форвардом на 4,5 года. Он уже прибыл в Испанию, где команда проходит сборы. Ранее Оланаре играл за ЦСКА на правах аренды, после чего возвращался в «Гуанчжоу Фули».