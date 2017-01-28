Девич: «Складывается ощущение, что я перешёл в топ-команду»

Новичок «Ростова» Марко Девич прокомментировал свой переход в эту команду.

«За последние полтора года „Ростов“ очень сильно прибавил. Ребята сделали большое дело, и я надеюсь, что это не конец. У меня складывается ощущение, что я перешел в топ-команду. По результату, игре и коллективу „Ростов“ находится на самом верху».