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Девич: «Складывается ощущение, что я перешёл в топ-команду»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Ростов, Девич Марко
Сегодня, 21:28 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Сергей Иванов

Новичок «Ростова» Марко Девич прокомментировал свой переход в эту команду.

«За последние полтора года „Ростов“ очень сильно прибавил. Ребята сделали большое дело, и я надеюсь, что это не конец. У меня складывается ощущение, что я перешел в топ-команду. По результату, игре и коллективу „Ростов“ находится на самом верху».

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