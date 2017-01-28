Девич: «Складывается ощущение, что я перешёл в топ-команду»
Сегодня, 21:28 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Сергей Иванов
Новичок «Ростова» Марко Девич прокомментировал свой переход в эту команду.
«За последние полтора года „Ростов“ очень сильно прибавил. Ребята сделали большое дело, и я надеюсь, что это не конец. У меня складывается ощущение, что я перешел в топ-команду. По результату, игре и коллективу „Ростов“ находится на самом верху».
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Успешной карьеры в Ростове, Марко!
а перешел в европейский топ-клуб(Ростов это уже доказал и еще докажет - надеюсь мужики выиграют кубок ЛЕ)...
это по крайней мере пока там КББ
Так держать парни.
Питер должен пасть.