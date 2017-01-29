Камерун обыграл Сенегал в серии пенальти

Сборная Камеруна вышла в полуфинал Кубка Африки, обыграв Сенегал. Основное и дополнительное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти камерунцы победили со счетом 5:4. В составе сборной Сенегала пенальти не реализовал Садио Мане, пробивший во вратаря. Ранее в полуфинал вышла сборная Буркина-Фасо.

Франсвиль, стадион Франсвиля

Сенегал – Камерун – 0:0 (4:5 - пен)

Сенегал: Диалло, М`Бенге (Сисс 86), Гассама, Мбодж, Кулибали, Куяте (Ндиай 109), Гуйе, Севе, Диуф (Соу 64), Мане, Кейта.

Главный тренер: Алиу Сиссе.

Камерун: Ондоа, Тейку, Ойонго, Фай, Нгадо, Сиани, Джум (Манджек 102), Муканджо, Токо Экамби (Зуа 46), Тамбе (Абубакар 102), Бассогог.

Главный тренер: Хьюго Брос.

Предупреждения: Диуф 13, Ойонго 25, Фай 59, Джум 82, Куяте 90+3.

Судья: Сиказве (Замбия).