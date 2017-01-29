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Сборную Беларуси возглавит Николай Писарев

Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Европа, Отставки и назначения, Беларусь, Писарев Николай
Сегодня, 01:09 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

Как сообщает источник, в ближайшее время новым главным тренером сборной Беларуси станет российский специалист Николай Писарев. На этом посту 48-летний тренер сменит Александра Хацкевича, отправленного в отставку в декабре.

Отмечается, что у Писарева, который в октябре покинул пост старшего тренера молодежной сборной России, зимой были варианты из ФНЛ, но он не захотел работать во второй российской лиге и в итоге дождался предложения возглавить белорусскую сборную. Сейчас стороны улаживают последние формальности перед подписанием контракта.

Напомним, с 2010 по 2015 год Писарев являлся главным тренером молодежной сборной России. Также на пост наставника сборной Беларуси претендовали Валерий Карпин и Александр Бородюк.

На данный момент сборная занимает пятое место в турнирной таблице отборочного турнира к ЧМ-2018 в группе A и отстает от идущей на втором месте сборной Нидерландов на 5 очков.

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