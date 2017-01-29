Луис Энрике: «Еще три недели назад журналисты меня хоронили»
Сегодня, 08:36 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, как изменилось отношение к нему после нескольких побед каталонцев подряд.
«Любопытно отметить, как изменилась риторика, в том числе и журналистов. Три недели назад меня уже все хоронили, но теперь всё иначе. Мы постараемся продолжить побеждать, ведь нужно догонять конкурентов».
«Барселона» выиграла последние пять матчей (3 в Кубке и 2 в чемпионате).
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