Луис Энрике: «Еще три недели назад журналисты меня хоронили»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, как изменилось отношение к нему после нескольких побед каталонцев подряд.

«Любопытно отметить, как изменилась риторика, в том числе и журналистов. Три недели назад меня уже все хоронили, но теперь всё иначе. Мы постараемся продолжить побеждать, ведь нужно догонять конкурентов».

«Барселона» выиграла последние пять матчей (3 в Кубке и 2 в чемпионате).