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Клопп проиграл 3 домашних матча подряд, это антирекорд тренера за 10 лет

Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Ливерпуль, Клопп Юрген
Сегодня, 08:48 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, уступив вчера на своем поле «Вулверхэмптону» (1:2), повторил свой личный антирекорд за последние 10 лет. Мерсисайдцы проиграли 3 последних домашних матча. Помимо «Вулверхэмптона» это игры с «Суонси» (2:3) и «Саутгемптоном» (0:1). Таким образом, это худший результат Клоппа с 2007 года. Тогда он, будучи наставником «Майнца», последовательно уступил на своей арене «Шальке», «Ганноверу» и «Байеру».

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