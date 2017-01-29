Клопп проиграл 3 домашних матча подряд, это антирекорд тренера за 10 лет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, уступив вчера на своем поле «Вулверхэмптону» (1:2), повторил свой личный антирекорд за последние 10 лет. Мерсисайдцы проиграли 3 последних домашних матча. Помимо «Вулверхэмптона» это игры с «Суонси» (2:3) и «Саутгемптоном» (0:1). Таким образом, это худший результат Клоппа с 2007 года. Тогда он, будучи наставником «Майнца», последовательно уступил на своей арене «Шальке», «Ганноверу» и «Байеру».