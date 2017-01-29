Ужасный промах Вальбуэна по пустым воротам

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна отметился курьезным промахом в матче 22-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (1:2). При счете 1:0 в пользу гостей «ткачи» имели реальный шанс отыграться и перевести игру в совсем другое русло, но Вальбуэна умудрился не попасть по пустым воротам с линии вратарской.