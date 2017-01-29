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Ужасный промах Вальбуэна по пустым воротам

Матч: ЛионЛион1 : 2ЛилльЛилль
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события, Вальбуэна Матье
Сегодня, 11:30 | Источник: Твиттер Bizy | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна отметился курьезным промахом в матче 22-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (1:2). При счете 1:0 в пользу гостей «ткачи» имели реальный шанс отыграться и перевести игру в совсем другое русло, но Вальбуэна умудрился не попасть по пустым воротам с линии вратарской.

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