Ужасный промах Вальбуэна по пустым воротам
Сегодня, 11:30 | Источник: Твиттер Bizy | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна отметился курьезным промахом в матче 22-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (1:2). При счете 1:0 в пользу гостей «ткачи» имели реальный шанс отыграться и перевести игру в совсем другое русло, но Вальбуэна умудрился не попасть по пустым воротам с линии вратарской.
Другие материалы по теме:
00:40 Видео «Интер» уверенно обыграл «Пескару» 80
Вчера
22:22 Видео «Арсенал» забил пять мячей в ворота «Саутгемптона» 94
21:54 Видео «Лацио» дома уступил «Кьево» 70
20:53 Видео «Лион» дома уступил «Лиллю» 10
Или войдите через