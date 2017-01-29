Оланаре будет играть в ЦСКА под номером «99»
Сегодня, 14:16 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Дмитрий Кристя
Новичок ЦСКА Аарон Оланаре выбрал себе игровой номер.
«99 - это мой любимый номер, я играл под ним с детства и всегда мечтал, что он у меня будет. Поэтому всю свою жизнь я играю под двумя девятками - так было и в Норвегии, и в ЦСКА. Поэтому сейчас я не сомневался в том, какой номер выбрать».
Накануне 22-летний игрок подписал контракт с ЦСКА, рассчитанный на 4.5 года.
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Вчера
27 января 2017
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Не серчай и не обижайся.
Без тебя бы тут было скучно.
P.S. И это можешь минусануть.
Вон как троллят, значит боятся.
Но тебе же всё равно, я прав?
Кержаков: бил, бью, буду бить.
iGraF: стучал, стучу, буду стучать.