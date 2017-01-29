Оланаре будет играть в ЦСКА под номером «99»

Новичок ЦСКА Аарон Оланаре выбрал себе игровой номер.

«99 - это мой любимый номер, я играл под ним с детства и всегда мечтал, что он у меня будет. Поэтому всю свою жизнь я играю под двумя девятками - так было и в Норвегии, и в ЦСКА. Поэтому сейчас я не сомневался в том, какой номер выбрать».

Накануне 22-летний игрок подписал контракт с ЦСКА, рассчитанный на 4.5 года.