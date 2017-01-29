Агент: «Мельгарехо останется в „Спартаке“ и постарается стать чемпионом»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Мельгарехо Лоренцо
Сегодня, 15:03 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Хуан Апплеярд, агент игрока «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, сообщил, что футболист не покинет команду этой зимой.
«Вся информация в прессе не соответствует действительности. Лоренцо останется в „Спартаке“ и постарается стать чемпионом России в нынешнем сезоне».
В текущем сезоне парагваец провел за клуб 15 матчей, в которых забил один гол.
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Чемпион СССР (12 раз):
1936 (осень),
1938,
1939,
1952,
1953,
1956,
1958,
1962,
1969,
1979,
1987,
1989.
Чемпион России (9 раз, рекорд):
1992,
1993,
1994,
1996,
1997,
1998,
1999,
2000,
2001.
Так кто из вас наивнее, ты или Мельгарехо?)
Чемпион СССР (12 раз):
1936 (осень),
1938,
1939,
1952,
1953,
1956,
1958,
1962,
1969,
1979,
1987,
1989.
Чемпион России (9 раз, рекорд):
1992,
1993,
1994,
1996,
1997,
1998,
1999,
2000,
2001.
Так кто из вас наивнее, ты или Мельгарехо?)
Вчера - унизительное поражение от "Базеля". Два года - без единой победы в Лиге чемпионов.
После поражения от "Базеля" безвыигрышная серия "Спартака" в Лиге чемпионов достигла 16 матчей. Это худший результат в истории турнира. Последний раз спартаковцы побеждали почти 2 года назад: 22 ноября 2000 года в Москве был разгромлен "Арсенал" - 4:1.
Просто ваш слабый клуб не участвует в ЛЧ, да что ЛЧ, вас Легия, Санкт-Галлен и АЕК даже к ЛЕ близко не подпускают :)
это не какой-нибудь цска.
1) ЦСКА имеет самую длинную нынесуществующую серию без побед в Лиге чемпионов (10 матчей);
2) ЦСКА - 7-ой клуб России по лучшему результату за последние 5 евросезонов (сезоны, идущие в зачет таблицы коэффициентов) - 9.933. Армейцы, которые являются трехкратными чемпионами страны за последние 5 лет, пропустили вперед такие клубы, как Зенит (21.300), Рубин (19.950), Динамо (17.933), Анжи (12.950), Краснодар (11.300), Локомотив (11.300). Вполне вероятно, что московский клуб в скором времени станет восьмой командой, пропустив вперед себя Ростов, имеющий в активе 9.480 балла;
3) ЦСКА является действующим обладателем антирекорда Лиги чемпионов по самой длинной серии без "сухих" встреч. На счету армейцев уже 28 игр подряд с пропущенными мячами;
4) ЦСКА за всю свою лигочемпионскую историю набрал меньше очков, чем Спартак (84 матча, 43 очка, 0.512 за игру ---- 94 матча, 57 очков, 0.606 за игру);
5) ЦСКА чаще позорится (разгромные поражения и поражения от слабых клубов) в еврокубках, чем Спартак (16 позоров за 144 матча, 0.1111 позоров на игру ---- 27 позоров за 244 матча, 0.1106 на игру);
6) ЦСКА за последние 22 встречи в Лиге чемпионов одержал всего 2 победы. Для сравнения, московскому Спартаку хватило всего 12 матчей (в 2 раза меньше), чтобы набрать в 2 раза больше побед - 4;
7) ЦСКА в нынешнем сезоне готов взять старт очередной серии без побед, чтобы побить свои действующие рекорды. Напомним, что армейцы не побеждали на протяжении 20 (1970-1990) и 15 лет (1955-1970). Для сравнения, московский Спартак имеет всего лишь 14 лет без трофеев (2003-2017).
И рекорд ваш вечен 0 очков 6 поражений и разница 1:18, ни один российский клуб хуже не выступит!
про легию и прочие порту можно вообще не говорить, АЕК вообщем полный xDDDDDDDDDDDDDDDDDD
xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Вас половина спартачей в 30 туре болело за Уфу, против спартака!
Чемпионат России выигрывают ЦСКА, Локо, Зенит и Рубин
Пока спартак 15 лет сидит без побед:
Кубок России выигрывают ЦСКА, Локо, Зенит, Рубин, Ростов, Терек
Пока спартак 15 лет сидит без побед:
ЦСКА и Зенит выигрывают кубок УЕФА!
Они ушли из спартака за трофеями:
Рохо - кубок Англии
Широков - чемпионат России
Таски - чемпионат Германии
Асхабадзе - кубок Армении
Челоянц - кубок Армении
Дзюба в составе Зенита - кубок России
Черчесов - кубок и чемпионат Польши
Дзюба в составе Ростова - кубок и суперкубок России
Эменике - суперкубок ОАЭ
Шишкин - кубок России
Павлюченко - кубок России
Самедов - кубок России
Шешуков - кубок России
Кавенаги - чемпионат Аргентины, чемпионат Франции, кубок Либертадорес
Кариока - кубок Бразилии
Де Зеув - чемпионат Бельгии
Чельстрем - кубок Англии
Эмери - лига Европы (трижды)
Пареха - лига Европы
Плетикоса - кубок России
Ананидзе - кубок России
Гацкан - кубок России
Сухи - чемпионат Швейцарии
Эменике - чемпионат Турции
Вукоевич - кубок Украины
Лаудруп - кубок футбольной лиги Англии, чемпионат Катара
Алекс - чемпионат Бразилии, кубок Либертадорес
Ибсон - чемпионат Бразилии
Быстров - чемпионат, кубок и суперкубок России
Дедура - чемпионат и кубок Литвы
Филипенко - чемпионат и суперкубок Белоруссии
Родригес - чемпионат и кубок Аргентины, кубок Либертадорес
Ковальчук - чемпион Казахстана
Кузьмин - кубок и суперкубок России
Тамаш - кубок Румынии
Дудаш - чемпионат Венгрии
Ковач - чемпионат и кубок Швейцарии
Йиранек - кубок футбольной лиги Англии
Погребняк - чемпионат и суперкубок России, кубок и суперкубокУЕФА
Сычёв - чемпионат, кубок и суперкубок России
Видич - все клубные титулы
Гушо - чемпионат Боснии
Аджей - чемпионат Ганы, лига чемпионов Африки
Огунсания - чемпионат и кубок Нигерии, лига чемпионов Африки
Мазнов - чемпион Македонии
Скарлетт - чемпионат и кубок Ямайки, кубок Тринидада
Ломая - чемпионат Азербайджана
Рубин - чемпионат Азербайджана
Де Соуза - чемпионат и кубок Голландии
Шафар - чемпионат и кубок Австрии
2002,
2003,
2004,
2005,
2006,
2007,
2008,
2009,
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2011,
2012,
2013,
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2015,
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Несовместимо ...и остаться....и постараться...выбор за Лоренцо