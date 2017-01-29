Агент: «Мельгарехо останется в „Спартаке“ и постарается стать чемпионом»

Хуан Апплеярд, агент игрока «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, сообщил, что футболист не покинет команду этой зимой.

«Вся информация в прессе не соответствует действительности. Лоренцо останется в „Спартаке“ и постарается стать чемпионом России в нынешнем сезоне».

В текущем сезоне парагваец провел за клуб 15 матчей, в которых забил один гол.