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Агент: «Мельгарехо останется в „Спартаке“ и постарается стать чемпионом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Мельгарехо Лоренцо
Сегодня, 15:03 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Хуан Апплеярд, агент игрока «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, сообщил, что футболист не покинет команду этой зимой.

«Вся информация в прессе не соответствует действительности. Лоренцо останется в „Спартаке“ и постарается стать чемпионом России в нынешнем сезоне».

В текущем сезоне парагваец провел за клуб 15 матчей, в которых забил один гол.

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