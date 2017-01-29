Фарфан - игрок «Локомотива»
Сегодня, 16:15 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Фото: ФК "Локомотив" | Редакция: Дмитрий Кристя
Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан перешел в «Локомотив». Футболист находится в расположении команды в Марбелье и готов присоединиться к тренировкам. За «железнодорожников» 32-летний форвард будет выступать под восьмым номером. Об условиях и сроках контракта не сообщается.
В Европе Фарфан известен по выступлениям за ПСВ и «Шальке».
Всего во всех клубных турнирах Фарфан провел 509 матчей и забил 158 голов. В составе сборной Перу забил 22 гола в 75 матчах и завоевал бронзу Кубка Америки.
Другие материалы по теме:
Вчера
20:17 Официально Оланаре перешёл в ЦСКА 403
27 января 2017
15:44 Официально Фото «Уфа» подтвердила трансфер Карпа 9
26 января 2017
21:30 Официально «Оренбург» усилился нападающим сборной Словакии 4
14:56 Официально Маевский перебрался в «Астану» 3
25 января 2017
Александр Чистяков
Виктор Клаессон станет девятым шведским футболистом в чемпионате России. «Соккер.ру» присматривается к полузащитнику и вспоминает его соотечественников.
13:46 Официально Мутари сменил «Анжи» на «Ференцварош» 5
11:33 Официально Клаессон стал игроком «Краснодара» 40
10:52 Официально Пауревич вернулся в «Уфу» 2
23 января 2017
13:11 Официально «Урал» усилился Бикфалви 7
Или войдите через
ну-ка скажи мне каких игроков ты видишь в составе под классом "на закате карьеры" )
Обойдется дешевле, но хуже точно не будет, да и возраст одинаков - посмотрим.