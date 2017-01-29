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Фарфан - игрок «Локомотива»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Локомотив М, Фарфан Джефферсон
Сегодня, 16:15 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Фото: ФК "Локомотив" | Редакция: Дмитрий Кристя

Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан перешел в «Локомотив». Футболист находится в расположении команды в Марбелье и готов присоединиться к тренировкам. За «железнодорожников» 32-летний форвард будет выступать под восьмым номером. Об условиях и сроках контракта не сообщается.

В Европе Фарфан известен по выступлениям за ПСВ и «Шальке».

Всего во всех клубных турнирах Фарфан провел 509 матчей и забил 158 голов. В составе сборной Перу забил 22 гола в 75 матчах и завоевал бронзу Кубка Америки.

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