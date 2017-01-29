Фарфан - игрок «Локомотива»

Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан перешел в «Локомотив». Футболист находится в расположении команды в Марбелье и готов присоединиться к тренировкам. За «железнодорожников» 32-летний форвард будет выступать под восьмым номером. Об условиях и сроках контракта не сообщается.

В Европе Фарфан известен по выступлениям за ПСВ и «Шальке».

Всего во всех клубных турнирах Фарфан провел 509 матчей и забил 158 голов. В составе сборной Перу забил 22 гола в 75 матчах и завоевал бронзу Кубка Америки.