«Вест Хэм» подтвердил переход Пайета в «Марсель»

«Вест Хэм» подтвердил уход полузащитника Димитри Пайета из команды. Лондонцы на своем официальном сайте сообщили, что приняли предложение «Марселя». «Вест Хэм» объявил, что сумма сделки составила 25 млн фунтов стерлингов.