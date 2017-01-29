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«Вест Хэм» подтвердил переход Пайета в «Марсель»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Вест Хэм, Марсель, Пайет Димитри
Сегодня, 17:26 | Источник: ФК "Вест Хэм" | Редакция: Сергей Иванов

«Вест Хэм» подтвердил уход полузащитника Димитри Пайета из команды. Лондонцы на своем официальном сайте сообщили, что приняли предложение «Марселя». «Вест Хэм» объявил, что сумма сделки составила 25 млн фунтов стерлингов.

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