Венгер: «Если бы меня посадили в тюрьму, моим недругам было бы недостаточно и этого»
Сегодня, 09:52 | Источник: Guardian.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал свою четырехматчевую дисквалификацию из-за толчка и оскорбления арбитра в поединке с «Бернли» (2:1).
«Я получил это наказание и решил не подавать апелляцию, чтобы оставить всё это в прошлом. Моим недоброжелателям любое наказание покажется недостаточным. Они бы хотели, чтобы меня посадили в неотапливаемую тюрьму посреди зимы, - но даже этого им бы показалось мало».
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Но и четырёх матчей вполне нормально за поведение месье, я считаю.