Венгер: «Если бы меня посадили в тюрьму, моим недругам было бы недостаточно и этого»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал свою четырехматчевую дисквалификацию из-за толчка и оскорбления арбитра в поединке с «Бернли» (2:1).

«Я получил это наказание и решил не подавать апелляцию, чтобы оставить всё это в прошлом. Моим недоброжелателям любое наказание покажется недостаточным. Они бы хотели, чтобы меня посадили в неотапливаемую тюрьму посреди зимы, - но даже этого им бы показалось мало».