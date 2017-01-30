Рейтинг@Mail.ru

Венгер: «Если бы меня посадили в тюрьму, моим недругам было бы недостаточно и этого»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Венгер Арсен
Сегодня, 09:52 | Источник: Guardian.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал свою четырехматчевую дисквалификацию из-за толчка и оскорбления арбитра в поединке с «Бернли» (2:1).

«Я получил это наказание и решил не подавать апелляцию, чтобы оставить всё это в прошлом. Моим недоброжелателям любое наказание покажется недостаточным. Они бы хотели, чтобы меня посадили в неотапливаемую тюрьму посреди зимы, - но даже этого им бы показалось мало».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:10 Моуриньо: «Календарь матчей в английских турнирах - нонсенс» 2
08:55 Навас: «„Реал“ хочет выиграть Ла Лигу» 9
08:46 Зидан: «Свист в адрес Роналду? Я предпочел бы просто улыбнуться» 4
Вчера
23:34 Моуриньо: «В первом тайме мы играли хуже, чем во втором» 6
23:30 Монтелла: «Я не могу винить ребят за поражение» 8
23:20 Тер Штеген: «Судьи такие же люди, как и мы» 14
17:45 Энрике: «Судьям нужна помощь, нужны технологии» 41
17:38 Президент Ла Лиги: «Технология фиксации гола стоит слишком дорого» 68
12:17 Анри: «Ошибки судей влияют на чемпионскую гонку в АПЛ, нужны видеоповторы» 21
12:02 Роналдиньо: «Я никогда не стану тренером» 26
все материалы по этой теме
Турниры