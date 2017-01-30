Неймар запустил приложение с собственными эмодзи

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар обзавелся приложением с собственным набором эмодзи под названием Неймодзи.

Данные смайлы могут быть использованы в текстах, электронных письмах и при переписке в социальных сетях.

На сегодняшний день приложение с эмодзи доступно лишь пользователям операционной системы iOS. Цена набора - 79 центов.

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба стал первым футболистом Премьер-Лиги с собственным эмодзи в «твиттере».