Неймар запустил приложение с собственными эмодзи
Сегодня, 18:23 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар обзавелся приложением с собственным набором эмодзи под названием Неймодзи.
Данные смайлы могут быть использованы в текстах, электронных письмах и при переписке в социальных сетях.
На сегодняшний день приложение с эмодзи доступно лишь пользователям операционной системы iOS. Цена набора - 79 центов.
Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба стал первым футболистом Премьер-Лиги с собственным эмодзи в «твиттере».
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