Рейтинг@Mail.ru

Неймар запустил приложение с собственными эмодзи

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Барселона, Бразилия, Неймар
Сегодня, 18:23 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар обзавелся приложением с собственным набором эмодзи под названием Неймодзи.

Данные смайлы могут быть использованы в текстах, электронных письмах и при переписке в социальных сетях.

На сегодняшний день приложение с эмодзи доступно лишь пользователям операционной системы iOS. Цена набора - 79 центов.

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба стал первым футболистом Премьер-Лиги с собственным эмодзи в «твиттере».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:13
ответ пользователю Ruslan3132 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 19:10
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:04
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:01
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:01
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 18:50
ответ пользователю Пластун (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:50
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:49
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:44
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:38
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 18:37
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 18:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:49 «Вест Хэм» обменяет болельщикам футболки с фамилией Пайета на новые за 25 фунтов 14
Александр Чистяков
Голы-фантомы. Были или не были?
Судьи жестоко обидели «Барселону», не обратив внимания на забитый гол Альбы в ворота «Бетиса». «Соккер.ру» напоминает о знаменитых голах-призраках.
Комментариев: 9
13:37 Фото Прокурора, ведущего дела Месси и Неймара о неуплате налогов, заметили в VIP-ложе «Реала» 209
11:38 Фото На «Олд Траффорд» произошел пожар 20
11:09 Роналду выругался в адрес болельщиков «Реала» 137
00:56 Видео «Монако» вырвал ничью у ПСЖ 39
00:49 Видео «Наполи» поделил очки с «Палермо» 39
00:32 Видео «Реал» дома разгромил «Реал Сосьедад» 134
00:01 Видео Египет вырвал у Марокко путёвку в полуфинал Кубка Африки 17
Вчера
22:46 «Ювентус» установил рекорд Серии А по количеству матчей без ничьих 20
все материалы по этой теме
Турниры