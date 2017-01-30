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Роналдиньо: «Я и сам бы хотел забить мяч, который Алли забил в ворота „Кристал Пэлас“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Роналдиньо
Сегодня, 19:49 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо признался, что для него является честью быть кумиром для многих игроков современности, таких как хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг:

«Я видел гол Деле Алли в прошлом году в ворота „Кристал Пэлас“. Такой мяч и я бы захотел забить. Здорово вдохновлять игроков на такие чудесные голы, их даже трудно описать.

Мне очень приятно вдохновлять игроков мирового уровня, таких как Погба или Стерлинг, которые уже являются одними из лучших. Здорово, что они забивают мячи, которые позволяют людям еще больше любить этот спорт».

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