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Арустамян: «Вместо Сапонары „Фиорентина“ собиралась подписать Дзагоева»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Фиорентина, Дзагоев Алан, Калинич Никола, Сапонара Риккардо
Сегодня, 02:43 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Павел Молочный

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о том, как полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев мог этой зимой перейти в «Фиорентину»:

«„Фиорентина“ была очень близка к тому, чтобы продать этой зимой Николу Калинича. Китайский „Тяньцзинь Цюаньцзянь“ предлагал за нападающего 45 миллионов евро. „Фиорентина“ осталась в восторге от предложения, стороны обо всем договорились, сделка была почти оформлена. Но Калинич отказался в последний момент, не захотев переезжать в Китай.

Если бы трансфер свершился, „Фиорентина“ искала бы игроков на две позиции. Одна из них — центральный нападающий, то есть замена Калиничу, другая — десятый номер. Если бы хорват был продан в Китай, „Фиорентина“ была готова делать официальное предложение по Алану Дзагоеву. Полузащитник ЦСКА шел в списке флорентийского клуба в числе первых. Еще не факт, что армейцы его приняли бы, но „Фиорентина“ была настроена решительно.

Продажа Калинича сорвалась, и „Фиорентина“ не стала обращаться в ЦСКА. В итоге вчера „Фиорентина“ закрыла сделку по Риккардо Сапонаре — полузащитнику „Эмполи“, выступающему на позиции Дзагоева. Интересно, что „Фиорентина“ взяла Сапонару в аренду на полтора года, сумма выкупа — десять миллионов евро. Не продав Калинича, ничего большего „Фиорентина“ позволить себе не смогла. В противном случае приоритетным вариантом был бы Дзагоев, а не Сапонара, и ЦСКА мог получить предложение в 15-20 миллионов евро».

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