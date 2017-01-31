Лунёв: «40 тысяч рублей в „Торпедо“ оказались для меня большими деньгами, и я поплыл»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал о раннем этапе своей карьеры, когда он выступал за московское «Торпедо»:

«Мы начинали с КФК, вышли во вторую лигу. Пришел Сергей Александрович Павлов и провел серьезный отбор. Половина футболистов не подошла под его видение игры, но я остался. Взяли на сборы, подписали полноценный контракт. Потом я еще и первую игру в сезоне провел в основе. Это стало для меня большой неожиданностью.

Почему во втором дивизионе провел всего 7 игр? Я начал сезон, а потом… Был молодой, неопытный. Не слушал, что мне говорили. Появились деньги. Для меня они оказались большими. На этом фоне и поплыл… Когда до этого не было никаких денег — и 40 тысяч существенная сумма. Меня ограничивали, но я как-то не прислушивался. Умные люди учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Я, наверное, из второй категории. Я бы многое в жизни поменял. Но, может быть, это и к лучшему, что судьба так повернулась. Сейчас точно знаю, что можно делать, а что — нет. Стараюсь не наступать на одни и те же грабли. Такого уже не будет».

Голкипер также поделился мнением о текущей турнирной ситуации в РФПЛ.