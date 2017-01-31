Сако: «Я признал свою вину, извинился перед всеми и продолжаю работать»
Сегодня, 08:01 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако прокомментировал ситуацию со своим отстранением от основной команды перед началом сезона за нарушение дисциплины:
«Это правда, что я нарушил правила, которые должен был соблюсти. Я вовсе не считаю себя выше других, я с уважением отношусь ко всем. Я заплатил штраф, я извинился перед товарищами по команде и тренером.
Я не хочу ни с кем вступать в конфликты. Я много работаю, у меня есть шанс тренироваться с резервной командой, что позволяет мне поддерживать форму. У меня есть личный тренер. Так что я много работаю для того, чтобы оставаться в лучшей форме».
Напомним, на 26-летнего француза претендуют «Кристал Пэлас», «Спартак» и «Саутгемптон».
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