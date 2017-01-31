Сако: «Я признал свою вину, извинился перед всеми и продолжаю работать»

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако прокомментировал ситуацию со своим отстранением от основной команды перед началом сезона за нарушение дисциплины:

«Это правда, что я нарушил правила, которые должен был соблюсти. Я вовсе не считаю себя выше других, я с уважением отношусь ко всем. Я заплатил штраф, я извинился перед товарищами по команде и тренером.

Я не хочу ни с кем вступать в конфликты. Я много работаю, у меня есть шанс тренироваться с резервной командой, что позволяет мне поддерживать форму. У меня есть личный тренер. Так что я много работаю для того, чтобы оставаться в лучшей форме».

Напомним, на 26-летнего француза претендуют «Кристал Пэлас», «Спартак» и «Саутгемптон».