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Адебайор переходит в турецкий клуб

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Контракты, Истанбул Башакшехир, Адебайор Эммануэль
Сегодня, 10:42 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор, который хотел вернуться в Англию, продолжит карьеру в Турции. 32-летний форвард договорился о контракте на полтора года с «Башакшехиром». Соглашение со стамбульским клубом будет подписано после прохождения игроком медосмотра.

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