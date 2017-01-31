Адебайор переходит в турецкий клуб

Нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор, который хотел вернуться в Англию, продолжит карьеру в Турции. 32-летний форвард договорился о контракте на полтора года с «Башакшехиром». Соглашение со стамбульским клубом будет подписано после прохождения игроком медосмотра.