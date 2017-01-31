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Селюк: «„Спартак“ забрал обузу из „Милана“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Милан, Адриано Луис
Сегодня, 11:44 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход Луиса Адриано из «Милана» в «Спартак».

«Луис Адриано - худший трансфер Италии. Человек, который за год не сыграл ни одной игры, на одну может быть вышел. Мне понятна позиция тренера. Он сделал хорошее дело для „Милана“, Галлиани и Берлускони - забрал обузу из клуба».

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