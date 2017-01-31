Селюк: «„Спартак“ забрал обузу из „Милана“»
Сегодня, 11:44 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход Луиса Адриано из «Милана» в «Спартак».
«Луис Адриано - худший трансфер Италии. Человек, который за год не сыграл ни одной игры, на одну может быть вышел. Мне понятна позиция тренера. Он сделал хорошее дело для „Милана“, Галлиани и Берлускони - забрал обузу из клуба».
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Который любого якобы может пристроить и топ клуб Траоре с Цска не кому не нужен а,все басни рассказывает
Просто мудк Селюк,я так считаю
Тренерская карьера
18 июня 2009 года Каррера стал новым техническим координатором молодёжного сектора «Ювентуса». Начал работать с основной командой, подменяя Антонио Конте во время суда в деле о договорных матчах. После суда Конте был дисквалифицирован, и Каррера исполнял обязанности главного тренера в начале сезона 2012/13. После отставки Конте 16 июля 2014 года Каррера также покинул клуб, а уже 19 августа присоединился к Конте на должности помощника главного тренера сборной Италии.
После Евро-2016 Конте получил должность главного тренера «Челси», но Каррера не смог войти в его тренерский штаб из-за того, что в «Челси» было достаточно своих тренеров. Каррера стал помощником Дмитрия Аленичева в московском «Спартаке». После вылета команды из 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, Аленичев подал в отставку, а Каррера занял должность исполняющего обязанности главного тренера. 17 августа Каррера стал полноценным главным тренером команды
Очень хотел Траоре впарить.
Но Каррера не поддался.
Кремень.Ё!
Адриано худший,на какой ОН Спартаку.
Или там худший,а тут что то должно поменяться?
Ни чего не поменяется Луис не усиление а ПОЗОР.
Не льсти, хуже вашей сделки по Траоре быть ничего не может :))
Еще будет "торговец черным деревом" поучать экс-тренера Ювентуса и сб.Италии.