Селюк: «„Спартак“ забрал обузу из „Милана“»

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход Луиса Адриано из «Милана» в «Спартак».

«Луис Адриано - худший трансфер Италии. Человек, который за год не сыграл ни одной игры, на одну может быть вышел. Мне понятна позиция тренера. Он сделал хорошее дело для „Милана“, Галлиани и Берлускони - забрал обузу из клуба».