Пато стал одноклубником Витселя
Сегодня, 15:50 | Источник: Твиттер Пато | Редакция: Сергей Иванов
Бразильский нападающий Алешандре Пато подтвердил свой переход в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». 27-летний форвард уже приступил к работе с новой командой. Последним клубом Пато был «Вильярреал», где он провел 21 матч и забил пять мячей. В китайском клубе его тренировать будет Фабио Каннаваро. Там же играет Аксель Витсель.
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