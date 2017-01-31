Пато стал одноклубником Витселя

Бразильский нападающий Алешандре Пато подтвердил свой переход в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». 27-летний форвард уже приступил к работе с новой командой. Последним клубом Пато был «Вильярреал», где он провел 21 матч и забил пять мячей. В китайском клубе его тренировать будет Фабио Каннаваро. Там же играет Аксель Витсель.

Estou muito feliz de fazer parte dessa nova família Tianjin Quanjian. @fabiocannavaroofficial 👊🇨🇳🇧🇷🇮🇹 andiamo Mister! pic.twitter.com/lbRTfAcv0Z — PATO (@AlexandrePato) 30 января 2017 г.