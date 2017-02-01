Почеттино: «„Тоттенхэм“ потерял два очка»
Матч: Сандерленд0 : 0Тоттенхэм
Сегодня, 01:32 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал исход матча 23-го тура АПЛ, в котором его подопечные не сумели взломать оборону «Сандерленда» (0:0):
«Мы разочарованы. Думаю, мы потеряли два очка.
В первом тайме нам было сложно создавать моменты, что показалось мне странным, но во втором тайме мы прибавили, и у нас были возможности для того, чтобы победить.
Это был не лучший вечер для нас, но мы можем вынести урок - нужно действовать с той агрессивностью и настроем, что мы показывали после перерыва, с первых минут игры».
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