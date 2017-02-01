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Почеттино: «„Тоттенхэм“ потерял два очка»

Матч: СандерлендСандерленд0 : 0ТоттенхэмТоттенхэм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Почеттино Маурисио
Сегодня, 01:32 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал исход матча 23-го тура АПЛ, в котором его подопечные не сумели взломать оборону «Сандерленда» (0:0):

«Мы разочарованы. Думаю, мы потеряли два очка.

В первом тайме нам было сложно создавать моменты, что показалось мне странным, но во втором тайме мы прибавили, и у нас были возможности для того, чтобы победить.

Это был не лучший вечер для нас, но мы можем вынести урок - нужно действовать с той агрессивностью и настроем, что мы показывали после перерыва, с первых минут игры».

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