Почеттино: «„Тоттенхэм“ потерял два очка»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал исход матча 23-го тура АПЛ, в котором его подопечные не сумели взломать оборону «Сандерленда» (0:0):

«Мы разочарованы. Думаю, мы потеряли два очка.

В первом тайме нам было сложно создавать моменты, что показалось мне странным, но во втором тайме мы прибавили, и у нас были возможности для того, чтобы победить.

Это был не лучший вечер для нас, но мы можем вынести урок - нужно действовать с той агрессивностью и настроем, что мы показывали после перерыва, с первых минут игры».