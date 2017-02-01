Дрогба не захотел переходить в «Коринтианс»

Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба, находящийся в статусе свободного агента, на своей странице в Twitter объяснил, почему не стал переходить в бразильский «Коринтианс»:

«Было много слухов о моем переходе в „Коринтианс“. Для меня было важно переговорить с президентом клуба Роберто де Андраде, что я и сделал. Я сказал ему, что интерес их клуба ко мне — это большая честь, но я не чувствую, что это было бы правильным шагом для меня сейчас.

Я хотел бы поблагодарить клуб и всех поклонников „Коринтианса“ за их сообщения мне и пожелать всем вам всяческих успехов в новом сезоне».